Рівень розрахунків за спожитий газ в Україні в 2010 році збільшився до 86,5%

Протягом 2010 року підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газу на загальну суму 69 млрд. 45,9 млн. грн.., за які сплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ в 2010 році збільшився на 0,1 процентного пункту, порівняно з 2009 роком, - до 86,5%.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газу на загальну суму 46 млрд. 389,3 млн. грн., за які сплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ в 2009 році скоротився на 7,5 процентного пункту, порівняно з 2008 роком, - до 86,4%.

