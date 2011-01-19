Україна скоротила транспортування нафти на 23%

Транспортування нафти по нафтопровідній системі України, за оперативними даними, в 2010 році скоротилося на 22,7%, або на 8,734 млн. тонн, порівняно з 2009 роком, - до 29,801 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні наголошується, що при цьому транзит до країн Європи в 2010 році становив 20,139 млн. тонн нафти, що на 30,8%, або на 8,972 млн. тонн, менше, ніж за 2009 рік.

За 2010 рік філіалом ВАТ «Укртранснафта» «МН Дружба» в цілому транспортовано 20,499 млн. тонн нафти, що на 20,8%, або на 5,384 млн. тонн, менше, ніж у 2009 році.

Філіалом ВАТ «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи» всього перекачано нафти 9,302 млн. тонн, що на 26,5%, або на 3,350 млн. тонн, менше, ніж за 2009 рік.

За 2010 рік частка транзитного обсягу перекачування нафти в загальному обсягу нафтоперекачування становила 67,6%, а частка нафтоперекачування на нафтопереробні підприємства України – 32,4%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році транспортування нафти по нафтопровідній системі України скоротилося на 5,9%, або на 2,431 млн. тонн, порівняно з 2008 роком, - до 38,535 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2009 році становив 29,112 млн. тонн нафти, що на 11,4% менше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

