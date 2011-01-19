Україна збільшила експорт електроенергії на 2,7% – до 4,2 млрд. кВт/год.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, 69,7% від загального обсягу українського експорту електроенергії минулого року припадало на постачання в напряму до Білорусі.

В цілому за 2010 рік поставки української електроенергії до Білорусі зросли в 2,4 разу – до 2,940 млрд. кВт/год.

Водночас експорт української електроенергії до країн Східної Європи минулого року скоротився в 2,4 разу, або на 1,714 млрд. кВт/год., – до 1,173 млрд. кВт/год.

Зокрема, за цей період експорт української електроенергії до Угорщини скоротився в 2,1 разу – до 609,2 млн. кВт/год., до Словаччини – в 2,7 разу, до 502,9 млн. кВт/год., до Румунії – збільшився в 1,9 разу, до 61,6 млн. кВт/год.

Сальдовані перетікання до Молдови, які з українського боку обслуговує дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками 2010 року зросли в 3,5 разу – до 24,8 млн. кВт/год.

Крім того, в серпні-жовтні ц.р. до Російської Федерації з української енергосистеми експортовано 79,6 млн. кВт/год. електроенергії.

Польща в 2010 році не імпортувала українську електроенергію.

У грудні минулого року на експорт передано 556,7 млн. кВт/год. електроенергії, що на 32,3% більше, ніж у грудні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 березня по 1 жовтня 2010 року Україна не здійснювала комерційні поставки електроенергії з Бурштинської ТЕС в напрямку до Словаччини, Угорщини і Румунії спочатку через внутрішній дефіцит вугілля газової групи, а згодом – через невигідну цінову кон'юнктуру.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якої учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрям, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрям.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год.

У 2009 році Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі й Румунії.

