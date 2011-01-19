«Нафтогаз» збільшив освоєння капітальних інвестицій на 34,7%

Підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", в 2010 році збільшили освоєння капітальних інвестицій на 34,7%, порівняно з 2009 роком - до 4 млрд. 885,2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні говориться, що в цілому, підприємства, що відносяться до Міненерговугілля, в 2010 році освоїли 9 млрд. 807,0 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 2,7% більше, ніж за 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", скоротили освоєння капітальних інвестицій на 18%, порівняно з 2008 роком, до 3 млрд. 276,9 млн. грн..

В цілому, підприємства, що відносяться до Міненерговугілля, в 2009 році освоїли 8,712 млрд. грн. капітальних інвестицій, що на 10,0% менше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

