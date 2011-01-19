Теплова генерація у 2010 році збільшила споживання природного газу майже удвічі

Теплові енергогенеруючі компанії України в 2010 році збільшили споживання природного газу у 1,9 разу, або на 319,2 млн. куб. М, – до 668,7 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

При цьому, за даними міністерства, рівень розрахунків енергогенеруючих компаній за спожитий природний газ в 2010 році становив 100,9%.

За спожитий газ минулого року ТЕС сплатили НАК «Нафтогаз України» 1,828 млрд. грн., при цьому передоплата станом на 1 січня становила 97,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Теплові електростанції в Україні експлуатують 5 енергокомпаній: державні «Дніпроенерго», «Західенерго», «Центренерго», «Донбасенерго» і приватна «Східенерго».

Загальна встановлена потужність генобладнання ТЕС на 1 січня 2010 року становила 27 257 МВт або 51,4% загальної встановленої потужності генобладнання країни.

