Ціна української нафти на торгах УМВБ зросла на 20% - до 5790 грн. за тонну

Середньозважена ціна реалізації української нафти 20 січня на аукціонних торгах № 149 Української міжбанківської валютної біржі (УМВБ) збільшилася на 20,1%, або 970 грн. за тонну, у порівнянні з попереднім аукціоном, - до 5790 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошується, що на торгах було реалізовано 169,800 тис. тонн нафти на загальну суму 983,142 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна реалізації української нафти 21 грудня 2010 р. на аукціонних торгах № 148 на УМВБ збільшилася на 9,3%, або 410 грн. за тонну, у порівнянні з попереднім аукціоном, - до 4820 грн. за тонну (з ПДВ).