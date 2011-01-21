На Чернігівщині через негоду знеструмлено три населені пункти
11:07, 21 січня 2011Енергетика
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У Чернігівській області внаслідок негоди знеструмлено три населені пункти. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Внаслідок налипання мокрого снігу у Корюківському районі пошкоджено повітряну лінію електропостачання 10 кВ. Без електропостачання залишаються 3 населені пункти.
Аварійно-відновлювальні роботи проводять бригади ВАТ ЕК "Чернігівобленерго".
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