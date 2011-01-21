Мін’юст зареєстрував постанову про підвищення тарифів на електроенергію

Міністерство юстиції України зареєструвало постанову Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ), якою з 1 лютого цього року вводяться підвищені тарифи на електроенергію для побутових абонентів, споживаючих електроенергію понад встановлені регулятором ліміти.

Постанова НКРЕ від 13 січня №8 зареєстровано Мін’юстом 17 січня і опублікована сьогодні в офіційному друкованому органі уряду «Урядовій кур’єр».

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових абонентів на 30% з 1 лютого при перевищенні ліміту споживання 150/250 кВт.

НКРЕ підвищила ціни на електроенергію для населення, споживаючого понад 150 кВт/год., на 30% з 1 лютого ц.р.

Зокрема, тариф для абонентів, які не використовують електроплити і електроустановки для обігріву, для проживаючих у містах з лютого зросте на 30% – до 31,67 копійок за кВт/год. (з ПДВ); тариф для сільського населення, що не використовує електроплити і електроустановки для обігріву, також зросте на 30% – до 29,25 копійок за кВт/год. (з ПДВ).

Також регулятор підвищив вартість електроенергії для категорії побутових абонентів, які використовують електроплити і електроустановки для обігріву. З 1 лютого ця категорія споживачів платитиме більше на 30% – 24,34 копійки за кВт/год. (з ПДВ). При цьому для цієї групи споживачів поріг споживання, при якому налічуватиметься новий тариф, становитиме 250 кВт/ч щомісячно.

Своїм рішенням комісія передбачила, що підвищені тарифи застосовуватимуться тільки до тих об`ємів електроенергії, які побутовий споживач спожив понад встановлені ліміти (150 і 250 кВт/год. відповідно).

Крім того, своїм рішенням комісія передбачила, що воно не розповсюджується на ряд пільгових категорій споживачів. Зокрема, на жителів багатоквартирних будинків негазифікованих населених пунктів, а також населених пунктів, в яких відсутнє централізоване теплопостачання; на жителів гуртожитків сімейного типу, на багатодітні сім`ї (що виховують від трьох і більше дітей) і сім`ї, в яких виховуються прийомні діти, а також на сім`ї, що утримують будинки сімейного типу для сиріт. Для цих категорій споживачів тарифи залишаться на колишньому рівні незалежно від обсягів споживання.