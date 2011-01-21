Роздрібні ціни на нафтопродукти продовжують зростати

З 14 по 21 січня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,3-2,3% (в середньому на 1,9%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 14 по 21 січня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – зросли на 1,3%, з 7,47 до 7,57 грн./л; на бензин А-92 – зросли на 2%, з 7,88 до 8,04 грн./л; на бензин А-95 – зросли на 1,8%, з 8,29 до 8,44 грн./л; на дизельне паливо – зросли на 2,3%, з 7,79 до 7,97 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного палива – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.