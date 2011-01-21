АМК готовий ухвалити рішення щодо цін на бензин

Антимонопольний комітет України (АМК) завершує розслідування і готовий ухвалити рішення у справі, порушеній щодо основних гравців ринку нафтопродуктів за фактом різкого підвищення цін на бензин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

У повідомленні зазначається, що рішення з цього приводу комітет ухвалить вже наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня цього року АМК почав розслідування діяльності ПП «ОККО-нафтопродукт», ТОВ «Континент Нафто Трейд», ТОВ «Альянс Холдинг», ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» і ТОВ «ТНК-ВР Комерс» на предмет дотримання вимог конкурентного законодавства при формуванні ціни на пальне.

За попередніми даними фахівців АМК і експертів ринку, ціни, встановлені на бензин марки А-95 і А-92, є економічно не обгрунтованими і виходять за межі рекомендованої ціни, яка щодекади розраховується експертно-аналітичною групою Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Враховуючи обсяги прибутків відповідачів, розмір штрафу для кожного з них може бути до 10% річного доходу, який становить від 300 млн. грн. до 900 млн. грн.