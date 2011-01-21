На Житомирщині ліквідовано витік нафти з трубопроводу “Дружба”

На Житомирщині ліквідовано витік нафти з магістрального нафтопроводу “Дружба”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Житомирській області, до оперативно-координаційного центру УМНС надійшло повідомлення про те, що біля міста Овруч з магістрального нафтопроводу «Дружба» витікає нафта. Через несанкціоновану врізку нафта розлилася на площі близько 200 м кв. у межах охоронної зони.

За кілька годин аварійна бригада нафтоперекачувальної станції «Плещівка» блокувала місце аварії з обох сторін засувками й припинила витікання нафти. Аварійники відновили роботу нафтопроводу.

За фактом несанкціонованої врізки у магістральний нафтопровід правоохоронними органами проводиться розслідування.