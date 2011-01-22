КРУ заявляє про серйозні порушення на "Макіїввугіллі"

Контрольно-ревізійне управління виявило серйозні порушення на державному підприємстві "Макіїввугілля".

Про це голова Державної фінансової інспекції (колишнього Контрольно-ревізійного управління) Петро АНДРЕЄВ заявив в ефірі ток-шоу Савіка Шустера на Першому національному. «Ми кілька разів намагалися провести ревізію на цьому підприємстві. Коли тільки наші інспектори встановлювали порушення, одразу ж надходила команда припинити подавати документи, і всіх вивезти за межі підприємства», - сказав П.АНДРЕЄВ.

Він відзначив, що керівництво "Макіїввугілля" відмовилося від проведення співробітниками КРУ інвентаризації на підприємстві.

"Відмовилися дати можливість з’ясувати, скільки видобуто вугілля, які маніпуляції із видобутим вугіллям були. Замість вугілля якісного намагалися підмішувати породу і намагатися її продавати як якісне вугілля на теплостанції", - сказав П.АНДРЕЄВ.

Водночас, за його словами, оскільки інвентаризацію не проведено, то поки точну цифру збитків не встановлено.

«Було вказано на недовір`я співробітникам КРУ. Я пішов назустріч керівництву. І залучив ревізорів з Луганської області, які абсолютно незаангажовані. У ході перевірки бути виявлено більш як 1 млрд., і реальних збитків більш як 500 млн..», - сказав П.АНДРЕЄВ.

Довідка УНІАН. До складу ДП "Макіїввугілля" входять шахтоуправління і шахти: Шахта ім. В.М.Бажанова, Шахта "Калинівська-Східна", Шахта "Холодна Балка", Шахта ім. В.І.Леніна, Шахта "Чайкіно", Шахта "Бутовська", Шахта ім. C.М.Кірова, Шахта "Ясинівська-Глибока" і Шахта "Північна", Шахтоуправління «Північне-Ясинівське», а також допоміжні підприємства: Управління з гасіння, профілактики териконів і рекультивації земель, Вузол виробничо-технологічного зв`язку, Автобаза, Маквуглекокс, Червоногвардійський ремзавод, Управління з налагодження, випробування і ремонту гірничошахтного устаткування, Інформаційно-обчислювальний центр, Управління МТС, Управління "Макіївспецремонт", Управління технічного, контролю якості вугілля і стандартів, проектно-конструкторське бюро і навчально-курсовий комбінат.