Греція обговорює проект транспортування газу з ізраїльських родовищ до Європи

Греція обговорює проект транспортування природного газу з нещодавно відкритих Ізраїлем родовищ до Європи.

Про це повідомив в неділю державний міністр Греції у справах інвестицій Харіс ПАМБУКІС в інтерв`ю агентству Рейтер.

«Ізраїльтяни знайшли великі обсяги газу в Середземному морі. Ми намагаємося зрозуміти, яким чином Греція може бути вузлом транспортування і центром послуг, оскільки вона є природним шляхом до Балкан і Європи», - сказав Х.ПАМБУКІС.

Міністр уточнив, що в ході нещодавнього візиту до Ізраїлю він провів попередні переговори про можливості Греції підключитися до проекту з експлуатації газового родовища "Левіафан", де обсяги газу оцінюються в 450 мільярдів кубометрів.

У минулому прохолодні відносини Греції та Ізраїлю різко пішли в гору в 2010 році. На відміну від Туреччини, яка вирішила переглянути партнерство з Ізраїлем через інцидент з "Флотилією свободи", перехопленої ізраїльтянами біля берегів Гази, Греція налагодила з єврейською державою відносини на високому рівні.

Країни обмінялися візитами прем`єрів і домовилися про співпрацю в економічній і військовій сферах.