Чотири села на Херсонщині та частково Херсон знеструмлені через аварії
09:59, 24 січня 2011Енергетика
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Чотири села в Херсонській області і частково Херсон знеструмлені внаслідок аварій, що сталися сьогодні вночі.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, електропостачання повністю або частково відсутнє в селах Велика Андронівка Скадовського району, Рубанівка Великолепетиського району, Кринки Цюрупинського району і Чорнобаївка Білозерського району.
У Суворовському і Комсомольському районах Херсона знеструмлено 11 житлових багатоповерхових будинків.
Планується, що електропостачання буде відновлене сьогодні.
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