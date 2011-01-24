Чотири села на Херсонщині та частково Херсон знеструмлені через аварії

Чотири села в Херсонській області і частково Херсон знеструмлені внаслідок аварій, що сталися сьогодні вночі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, електропостачання повністю або частково відсутнє в селах Велика Андронівка Скадовського району, Рубанівка Великолепетиського району, Кринки Цюрупинського району і Чорнобаївка Білозерського району.

У Суворовському і Комсомольському районах Херсона знеструмлено 11 житлових багатоповерхових будинків.

Планується, що електропостачання буде відновлене сьогодні.