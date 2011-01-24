Ф'ючерси на нафту на NYMEX 21 січня закрилися з пониженням

Котирування ф`ючерсів на нафту за підсумками торгів у п`ятницю, 21 січня, знизилися на тлі побоювань щодо того, що запаси нафти залишаються підвищеними, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 48 центів, або на 0,5%, до 89,11 долара за барель. Проте ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE зросли за підсумками торгів на 92 центи, або на 1%, до 97,50 долара за барель.

Побоювання щодо високих запасів нафти, особливо в Кашингу, штат Оклахома, який є пунктом постачання нафти по ф`ючерсних контрактах, що торгуються на NYMEX, продовжили чинити знижувальний тиск на березневі ф`ючерси на західно-техаську нафту (WTI). Хоча запаси нафти в Кашингу на попередньому тижні знизилися на 571 000 барелів, вони залишаються підвищеними. Падаючі коефіцієнти завантаження нафтопереробних потужностей підсилили побоювання, що запаси нафти в Кашингу знову почнуть зростати.

Падіння цін на WTI призвело до зростання різниці між котируваннями ф`ючерсів на NYMEX і ф`ючерсах на нафту марки Brent до 2-річного максимуму в 8,57 долара. Розрив у котируваннях ф`ючерсів, які, як правило, торгуються з різницею в межах 2 доларів, зростав в останні тижні, що відбувалося в основному через високі запаси нафти в Кашингу.

Ціни на нафтопродукти зросли у п`ятницю на фоні ознак вищого попиту на паливо. Холодна погода в північно-східній частині США сприяла зростанню цін на топковий мазут. Страйк портових робочих в одному з основних портів Франції сприяє зростанню котирувань ф`ючерсів на бензин, відзначили аналітики.

Котирування лютневих ф`ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів зросли на 3,64 цента, або на 1,5%, до 2,4589 долара за галон. Лютневі ф`ючерси на топковий мазут подорожчали на 2,76 цента, або на 1,1%, до 2,6508 долара за галон.

Ф`ючерси на нафту на NYMEX за тиждень подешевшали на 2,5%. Велика частина падіння відбулася у четвер, 20 січня, на тлі побоювань, що дані економічного зростання в Китаї продемонстрували, що економіка країни перегрівається. Китай є другим за величиною споживачем нафти, і його високий попит на нафту ставав причиною значного зростання цін на сировину минулого року. Проте учасники ринку як і раніше стурбовані тим, що уряд може прийняти заходи для обмеження зростання ВВП.

Проте, попит на нафту в Китаї залишається високим. Явний попит на нафту в країні зріс на 18% в грудні, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. В порівнянні з листопадом попит зріс на 7%.