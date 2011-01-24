За 2010 рік у Миколаївській області бензин подорожчав на 15,8%, в 2009 році ціни зросли на 44,3%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Миколаївській області.

Найбільш відчутним минулого року в області було зростання цін на дизельне пальне – на 22,1% (у 2009 році – на 10,9%.).

У 2010 році через мережу АЗС у Миколаївській області продано бензину автомобільного 84 тис. тонн (на суму 843 млн. грн.), дизельного пального - 50 тис. тонн (на 405 млн. грн.). Майже 97% продажів забезпечили підприємства - юридичних осіб.

Як відзначили в облстаті, найбільший попит має в регіоні високооктановий бензин марки А-95, який складав більше половини в загальному об`ємі продажів світлих нафтопродуктів, третю частину займав бензин марки А-92, інше – А-76,80.

Довідка УНІАН. На 1 січня 2011 р. роздрібну торгівлю нафтопродуктами в Миколаївській області здійснювали 56 суб`єктів підприємницької діяльності, мережа автозаправних станцій яких налічувала 206 об`єктів, зокрема у власності 39 підприємств - юридичних осіб знаходилося 180 АЗС.