Суд підтвердив заборгованість з ПДВ нафтотрейдера «Таїз» на суму 1,5 млрд. грн.

Вищий адміністративний суд України зобов`язав Державну податкову службу України (ДПСУ) і ДПСУ в Полтавській області відновити в податковому обліку заборгованість ТОВ «Таїз» (м. Полтава) з ПДВ на загальну суму майже 1,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошують, що таке рішення суд ухвалив 19 січня 2011 року, розглянувши касаційну скаргу заступника генерального прокурора.

Як повідомлялося, ТОВ «Таїз» було створене в серпні 2003 року. Його співзасновником на той момент виступало українсько-польське спільне підприємство «Тайстра», що добилося в суді для себе і всіх своїх дочірніх підприємств права імпортувати нафту і нафтопродукти до України без сплати ПДВ і акцизного збору.

У 2007 році ТОВ «Таїз» постачало російську нафту на ПАТ «Укртатнафта». У квітні-вересні 2007 року через «пільговиків» на ПАТ «Укртатнафта» було поставлено 2,4 млн. тонн нафти на суму 5,6 млрд. грн., і втрати держави від несплати ПДВ склали близько 1,13 млрд. грн.

Нагадаємо, з серпня по листопад 2010 року дочірнє підприємство «Лівела» СП «Тайстра» на підставі судових рішень почало імпортувати нафтопродукти без сплати податків.

Довідка УНІАН. СП «Тайстра» і його дочірні підприємства отримали право на ввезення до України товарів без сплати податків на підставі рішення Автозаводського районного суду Кременчука від 19 січня 2004 року (роз`ясненим ухвалами цього ж суду від 23 січня 2004 року і 10 серпня 2007 року).

Ухвалюючи дані рішення, суд керувався нормами Закону «Про захист іноземних інвестицій», прийнятого в 1992 році, згідно якому підприємства з іноземними інвестиціями мають гарантії держави, що діють на момент здійснення інвестицій.

Оскільки в 1992 році в Україні не було законів про ПДВ і акцизний збір, то практично 100% нафтопродуктів, що ввозяться в країну до 2003 року, не оподатковувалося. У 2003 році Закон «Про захист іноземних інвестицій» набув чинності, проте «Тайстра» опротестувала позбавлення пільг самої компанії і її дочірніх підприємств незалежно від дати створення.