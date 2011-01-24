За тиждень гуртові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено

З 17 по 24 січня 2011 року середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено. Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 17 по 24 січня 2011 року середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 1,0%, або 100 грн./тонна, – 9750 грн./тонна; на бензин А-92 – збільшилися на 1,5%, або 150 грн./тонна, – до 10140 грн./тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 1,1%, або 120 грн./тонна, – 10650 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 0,6%, або 50 грн./тонна, – до 8810 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.