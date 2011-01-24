Переговори про створення СП «Нафтогазу» і «Газпрому» йдуть «ні добре, ні погано» - Язєв

Переговори про створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», до якого увійдуть українські ГТС і російські родовища, ідуть «ні добре, ні погано».

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав віце-спікер Держдуми Росії, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Для об`єднання газових активів Росії і України переговори йдуть. На мій погляд, ні добре, ні погано, адже українська сторона дуже небажано йде на варіант об`єднання безпосередньо, шукаються варіанти створення спільних підприємств», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що російська сторона вже запропонувала родовища, які готова внести в СП, але ці активи були розкритиковані українською стороною.

«Переговори рухаються. Сказати щось про терміни, мені здається, сьогодні ніхто не зможе ні в нашій країні, ні в Україні», - зазначив він.

В.ЯЗЄВ також підкреслив, що не є проблемою те, що українським законодавством поки що заборонене переведення ГТС з державної власності, оскільки політичне рішення щодо створення СП ще не ухвалене.

За його словами, переговори між «Нафтогазом» і «Газпромом» ускладнюються тим, що Україна вступила в Європейське енергетичне співтовариство і впроваджує в своє законодавство європейські норми.

«Це, на мій погляд, утруднить співпрацю з Україною і «Газпрому», і переговорам на міждержавному рівні», - додав президент Російського газового товариства.

У той же час, за його словами, це не закриває переговори, в чому більше зацікавлена Україна.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління Олексій МИЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євгеній БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.

Раніше, 7 вересня 2010 р. на зустрічі з журналістами глава правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.

13 вересня 2010 р. заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області і на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу».