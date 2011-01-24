Україна почала спецрозслідування щодо можливості введення імпортних мит на нафтопродукти - джерело

Україна почала спеціальне розслідування щодо можливості введення імпортних мит на нафтопродукти.

Як повідомило УНІАН джерело у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів незалежно від напряму імпорту на рівні 130 євро/тонна і дизпальне - 80 євро/тонна.

З проханням про введення імпортних мит до Міненерго звернулися керівники усіх НПЗ України.

19 січня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що зростання цін на пальне в Україні викликане скороченням виробництва продуктів нафтопереробки в країні і збільшенням імпорту пального.