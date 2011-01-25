«Енергоатом» має намір залучити кредити на 260 млн. грн.

НАЕК «Енергоатом» оголосила відкриті торги із залучення кредитів на загальну суму 260 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в «Віснику державних закупівель України».

Згідно з повідомленням, предмет закупівлі розбитий на три лоти: 50 млн. грн. у формі овердрафту, 100 і 110 млн. грн. – у вигляді поновлюваних кредитних ліній. Засоби планують залучити терміном на 1 рік.

Пропозиції потенційних учасників торгів приймаються до 23 лютого, тоді ж планується їх розкриття.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному об`ємі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.