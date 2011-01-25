Ціни на нафту на NYMEX впали до найнижчого рівня більш ніж за місяць

Ф`ючерси на нафту у понеділок, 24 січня, закрилися на найнижчому рівні більш ніж за місяць після того, як міністр нафти Саудівської Аравії Алі АЛЬ-НАЇМІ сказав, що ціни цього року не зміняться в порівнянні з минулим роком. Це підвищило побоювання щодо того, що найбільший у світі експортер нафти може збільшити видобування нафти, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 1,24 долара, або на 1,4%, до 87,87 долара за барель. Це найнижчий рівень закриття з 16 грудня.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися за підсумками торгів на 1,20 долара, або на 1,2%, до 96,40 долара за барель.

Міністр нафти Саудівської Аравії Алі АЛЬ-НАЇМІ у понеділок заявив, що світова економіка, "очевидно, подолала" рецесію 2008-2009 років. Водночас, міністр відзначив, що ціни цього року будуть стабільними в порівнянні з минулим роком. Учасники ринку інтерпретували вислів А.АЛЬ-НАЇМІ як ознаку того, що Саудівська Аравія не виключає ймовірності збільшення видобування нафти, щоб стримати зростання цін.

Інфляція в Китаї, який є другими у світі споживачем нафти, в 4-му кварталі склала майже 5% при зростанні ВВП на 9,8%. Інфляція в інших країнах ще вища, і стабільне зростання цін на нафту до відмітки 100 доларів за барель, що не супроводжується істотним зростанням ВВП інших країн, викликає неспокій у влади.

Водночас, члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) мають значні додаткові добувні потужності, а найближчими роками також очікується зростання подібних потужностей у країнах, що не є членами ОПК. Обидва цих чинники можуть перешкодити зростанню цін.

Темпи зниження цін на NYMEX у понеділок перевершили темпи падіння цін на нафту марки Brent, що широко використовується в Європі, на Близькому Сході та інших країнах. Контакти на NYMEX відчули тиск в порівнянні з іншими контрактами на нафту головним чином зважаючи на надзвичайно високі запаси на терміналі Кушинг в Оклахомі, який є пунктом постачання нафти за ф`ючерсними контрактами, що торгуються на NYMEX. Контракти на нафту такої марки як Brent не зазнають подібного тиску.

Різниця в ціні між цими двома контрактами зросла до дворічного максимуму, досягнувши майже 10 доларів під час торгів у понеділок. Ця різниця уважно відстежується трейдерами на ринку нафти.

Цього тижня учасники ринку побачать нові дані щодо запасів нафти у США, зокрема на терміналі Кушинг. Міністерство енергетики США опублікує дані щодо запасів нафти і нафтопродуктів в середу о 15.00 за Гринвічем. Американський інститут нафти опублікує окремий звіт у вівторок о 21.30 за Гринвічем.

Згідно з прогнозом економістів, запаси нафти на тижні 15-21 січня зросли на 400 000 барелів, запаси бензину збільшилися на 2,6 млн. барелів, а запаси дистилятів залишилися без змін. Коефіцієнт завантаженості нафтопереробних потужностей, як очікується, зріс на 0,1 процентного пункту - до 83,1%.

Котирування лютневих ф`ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів впали на 4,57 цента, або на 1,9%, до 2,4132 долара за галон. Лютневі ф`ючерси на топковий мазут подешевшали на 3,15 цента, або на 1,2%, до 2,6193 долара за галон.