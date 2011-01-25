12 підприємств ТКЕ відключать від газоспоживання

З метою покращення дисципліни газоспоживання і розрахунків за природний газ, спожитий з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 01.10.010), ДК «Газ України» доручила підприємствам із газопостачання та газифікації «Волиньгаз», «Донецькоблгаз», «Дніпрогаз», «Запоріжгаз», «Кримгаз», «Кіровоградгаз», «Луганськгаз», «Львівгаз» і «Харківміськгаз» попередити й відключити від газоспоживання 12 підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) через значну заборгованість перед компанією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, зокрема, станом на 24.01.11 із початку поточного опалювального сезону «Донецьктеплокомуненерго» заборгувала ДК «Газ України» 156 млн. грн. (рівень оплати – 28%), «Лисичанськтепломережа» - 25 млн. грн. (13%), «Сєверодонецьктепло» - 14 млн. грн. (16%), «Стахановтеплозабезпечення» - 4 млн. грн. (23%), «Дніпропетровські теплові мережі» - 100 млн. грн. (39%), «Міські теплові мережі» (м. Запоріжжя) – 147 млн. грн. (43%), «Кіровоградтепло» - 22 млн. грн. (33%), «Кримтеплокомуненерго» - 103 млн. грн. (25%), «Ялтинські теплові мережі» - 1 млн. грн. (10%), «Східноєвропейська теплоелектро-генеруюча компанія» (м. Луцьк) - 17 млн. грн. (30%), «Львітеплоенерго» - 106 млн. грн. (34%), «Дирекція розвитку інфраструктури території» (м. Харків) - 20 млн. грн. (23%).

Про необхідність відключення від газопостачання підприємств ТКЕ-боржників ДК «Газ України» повідомила Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Харківську обласні державні адміністрації, Раду міністрів АР Крим, Держжитлокомунінспекцію.

ДК «Газ України» неодноразово попереджала й застерігала керівництво теплопостачальних підприємств-боржників про можливість відключення від газопостачання.

Компанія постійно зверталася також до місцевих органів влади у зв`язку з необхідністю наведення порядку в розрахунках за газ тепловиробників і погашення ними заборгованості. Звернення й застереження виявилися марними.

З метою надання допомоги регіональним підприємствам із газопостачання та газифікації в зміцненні дисципліни газоспоживання й підвищенні рівня розрахунків за природний газ, в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Запорізьку, Кіровоградську області і АР Крим направляються групи співробітників ДК «Газ України». Допомогу у відключенні зазначених підприємств ТКЕ-боржників нададуть також працівники філіалів компанії в Луцьку, Львові та Харкові.

ДК «Газ України» зазначає, що люди загалом сумлінно й своєчасно оплачують вартість спожитих комунальних послуг, у т.ч. теплової енергії, проте сплачені ними кошти своєчасно в компанію не надходять.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ, а також належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 01.10.10), понад 3,73 млрд. грн. (станом на 24.01.11, без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків тепловиробників за спожитий газ становить 43%.

За даними оперативного моніторингу найбільша заборгованість (з 01.10.10) - у підприємств ТКЕ Донецької (573 млн. грн.), Дніпропетровської (519 млн. грн.), Харківської (487 млн. грн.), Луганської (199 млн. грн.), Запорізької (193 млн. грн.), Одеської (178 млн. грн.), Київської (162 млн. грн.), Львівської (155 млн. грн.), Полтавської областей (119 млн. грн.), а також АР Крим (132 млн. грн.).

Заборгованість за 2010-2011 рр. перед ДК «Газ України» столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» становить 1,36 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 0%).

Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.