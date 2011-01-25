НКРЕ збільшила прогнозну гуртову ціну на електроенергію до 540,3 грн. за МВт/год.

Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила прогнозну гуртову ринкову ціну на електроенергію на лютий 2011 року на 2,5% - до 540,3 грн. за МВт/год. (без ПДВ), порівняно зі встановленою для січня.

Про це йдеться в постанові комісії №78 від 24 січня ц.р., копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

НКРЕ прогнозує, що в 2011 році прогнозна гуртова ціна електроенергії на Гуртовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна гуртова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергозабезпечуючі компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної гуртової ціни зріс на 13,8% – з 441,4 грн., встановлених для січня, до 502,5 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни зріс на 8,7% – з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна гуртова ціна електроенергії в 2008 році зросла на 46,3% – з 270,12 грн, встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год. (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Прогнозна гуртова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% – з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год. (без ПДВ).