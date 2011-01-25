Україну як російські активи влаштували б нафта і газ - Азаров

Україну для створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» влаштували б російські активи, що дозволяють без зайвих витрат мати нафту і газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з німецькими бізнесменами.

При цьому він наголосив, що активи, запропоновані на сьогодні Росією, Україну не влаштовують.

«Виникає питання: які активи ввійдуть з боку Росії в це спільне підприємство? Якщо це такі активи, які дозволять нам мати газ, нафту, - ми «за». Але якщо це родовища, в які доведеться вкладати величезні ресурси, не зрозуміло, як транспортувати ці ресурси, не зрозуміло, коли ці витрати окупляться, то ми проти», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що переговори зі створення СП ведуться буквально щотижня. Проте особливого прогресу в них немає.

«Ми ведемо переговори. Сказати, що ми досягли якогось великого прогресу, я не можу на сьогодні. Сказати, що вони стоять, я також не можу», - наголосив М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що оптимістично дивиться на розвиток подій, оскільки між Україною і Росією має бути стратегічне партнерство, а не прагнення одержати миттєві вигоди.

«Я за вдачею оптиміст. І, по-перше, я глибоко переконаний, що між Росією і Україною має бути стратегічне партнерство. Не миттєві якісь вигоди, не позиція якоїсь сили і диктату, а стратегічне партнерство як сусідів, які зацікавлені: ми – в розвитку економіки Росії, а вони повинні бути зацікавлені в розвитку економіки України. Ми багато в чому взаємно доповнюємо один одного. І ми націлені на досягнення, перш за все, взаємовигідної рівноправної угоди на багато років вперед. Я думаю, що кон`юнктура, яка була з 2005 по 2009 роки включно, відійде в минуле, і ми збудуємо нормальні довготривалі відносини», - сказав прем`єр.

Він також наголосив, що в переговорах Україна і Росія шукають «важкий компроміс»

Крім того, М.АЗАРОВ висловив співчуття, що в питанні модернізації ГТС за участю Росії і Європейського Союзу досі не вдається вийти на те, аби ЄС зі свого боку гарантував обсяги закупівлі газу в Росії, Росія зі свого боку – обсяги поставок, а Україна зі свого боку гарантує транзит цього газу.

«На превеликий жаль, поки що нам не вдається досягнути такої угоди трьох сторін – Росії, Європейського Союзу й України», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2010 року в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.

Раніше, 7 вересня 2010 р. на зустрічі з журналістами голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" повинна завершитися злиттям цих двох компаній.

13 вересня 2010 р. заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області і на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу».