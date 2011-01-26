Нафта дорожчає на фоні прогнозів про попит на "чорне золото" з Китаю

Ціни на нафту демонструють в середу, 26 січня, позитивну динаміку на тлі прогнозів про підвищення попиту на "чорне золото" з Китаю.

Вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже зросла на 0,220 долара, або на 0,26% - до 86,410 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent додала 0,350 долара, або 0,37% - до 95,6 долара за барель.

Сьогодні будуть опубліковані офіційні дані про запаси нафти і нафтопродуктів у США. Аналітики очікують, що запаси сировини в США за минулий тиждень знову виростуть на 1,35 мільйона барелів. До цього запаси зросли на 2,62 мільйона барелів - до 335,7 мільйонів барелів. Основна причина зростання запасів, якого очікують експерти, - сезонність.