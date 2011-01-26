Ціни на нафту на NYMEX у вівторок досягли восьмитижневого мінімуму

Ф`ючерси на нафту у вівторок закрилися на найнижчому рівні за вісім тижнів на тлі несподіваного скорочення ВВП Великобританії в 4-му кварталі і слабких даних з США, які підірвали віру інвесторів у відновлення світової економіки, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 1,68 долара, або на 1,9%, до 86,19 долара за барель. Це найнижчий рівень закриття з 30 листопада.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися за підсумками торгів на 1,36 долара до 95,25 долара за барель.

Дані Великобританії разом зі зниженням цін на житло в США і звітом, що показав уповільнення зростання активності у виробничому секторі США, відновили побоювання трейдерів на ринку нафти щодо того, що зростання світового попиту на нафту все ще може бути утрудненим.

Ф`ючерси на нафту впали в ціні на 6,8% за останні шість сесій, що стало найтривалішою низкою падінь з липня. У понеділок висловлювання міністра нафти Саудівської Аравії дозволили припустити, що ця країна, можливо, готується збільшити видобуток нафти, незважаючи на озвучені в останні тижні заяви інших членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) про те, що група задоволена недавнє зростання цін вище 92 доларів за барель.