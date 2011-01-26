Кабмін вирішив утилізувати 12 тис. тонн меланжу

Кабінет міністрів України затвердив перелік компонентів рідкого ракетного палива (меланж), що підлягають утилізації у 2011-2012 роках, в обсязі 12 тис. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ.

За його словами, відповідне розпорядження було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

“Будемо намагатись, щоб воно було утилізоване протягом двох років. Це дуже складний процес”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ. Він зазначив, що державним бюджетом передбачено на ці цілі 120 млн. 800 тис. грн.

Міністр зазначив, що вже складено графік утилізації меланжу, і, крім бюджетних коштів, утилізація буде відбуватися за рахунок фінансування в рамках гранту ОБСЄ.