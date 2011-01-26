«Дніпроенерго» завершила 2010 рік з прибутком 189,2 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) завершила 2010 рік з прибутком 189,179 млн. грн., Тоді як чистий збиток компанії в 2009 році становив 236,049 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У минулому році компанія збільшила валовий дохід (виручку від реалізації товарної продукції) на 49% - до 6 млрд. 110,190 млн. грн. Валовий прибуток компанії за підсумками минулого року склала 428,565 млн. грн. проти валового збитку в 2009 році в 116,441 млн. грн.

Згідно з повідомленням, у минулому році компанія збільшила вироблення електроенергії на 21,2%, або на 2,725 млрд. кВт/г, - до 15 млрд. 659,2 млн. кВт/г.

Середньорічний тариф компанії на відпуск електроенергії в 2010 році, з урахуванням інвестиційної надбавки, виріс на 23% - до 42,78 коп. за кВт/г. Собівартість виробництва електроенергії на ТЕС компанії виросла на 11% - до 40,23 коп. за кВт/г. При цьому частка паливної складової в собівартості електроенергії, у порівнянні з 2009 роком, зросла на 14% - до, в середньому на 30,84 коп. кВт/г. Рентабельність компанії зросла з -4,06% у 2009 році до 5,99% в 2010 році.

Питома витрата палива на ТЕС «Дніпроенерго» у середньому знизилася на 0,6% - з 384,3 грам/кВт/г в 2009 році до 382 грам/кВт/год в 2010 році.

Частка компанії на ринку електроенергії в 2010 році, в порівнянні з 2009 роком, виросла на 0,8% і склала 8,3%.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВ.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50% +1 акція генкомпанії, ТОВ "ДТЕК" - 47,46% акцій.

ВАТ «Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) в 2009 році збільшила чистий збиток в 14,5 рази - до 236,049 млн. грн., в порівнянні з результатом 2008 року.

«Дніпроенерго» завершила 2008 рік зі збитком 16,231 млн. грн., Тоді як за підсумками 2007 року чистий прибуток компанії становила 123,757 млн. грн.