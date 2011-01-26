Ціна реалізації скрапленого газу на аукціоні УМВБ знизилася на 8,8%

Середня ціна реалізації скрапленого газу 25 січня на аукціоні №23УТН на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 8,8%, порівняно з попереднім аукціоном, до 6610,58 грн. за тонну з ПДВ. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі УМВБ.

У повідомленні зазначається, що на аукціоні було реалізовано 0,378 тис. тонн скрапленого газу на загальну суму 2 млн. 498,800 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середня ціна реалізації скрапленого газу 14 січня на аукціоні №22УТН на УМВБ знизилася на 6,9%, порівняно з попереднім аукціоном, до 7245,91 грн. за тонну з ПДВ.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу й побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.