Суд порушив справу про банкрутство «Енергоатома» за позовом «Укртатнафти»

Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство національного оператора АЕС НАЕК «Енергоатом» за позовом ПАТ «Укртатнафта».

Про це сказано в ухвалі суду від 14 січня у справі № 49/15, копію якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі не вказуються позовні вимоги «Укртатнафти», на підставі яких суд ухвалив рішення про порушення справи про банкрутство.

Ухвалою введено мораторій на розпорядження майном НАЕК, а також виконання компанією своїх фінансових зобов`язань. При цьому, згідно з документом, мораторій введений на весь час провадження у справі про банкрутство.

Судове засідання у справі призначено судом на 9 лютого.

У прес-службі НАЕК «Енергоатом» поки утримуються від коментарів із приводу початку процедури банкрутства компанії.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

НАЕК у січні-вересні 2010 року збільшила чистий прибуток у 5,96 раза, або на 920,955 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2009 р., - до 1 млрд. 106,458 млн. грн.

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створено в 1994 році і є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.