ЗМІ: «Укрнафту» може очолити англієць

Найбільш вірогідним претендентом на посаду голови правління найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ «Укрнафта» є англієць.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в коментарі газеті «Дело».

За його словами, 5 лютого на розгляд Кабінету міністрів України будуть подані кандидатури на посаду голови «Укрнафти».

«Компанія, яку ми найняли для підбору топ-менеджмента в «Укрнафту», готує нам свої пропозиції», - сказав він.

На запитання про те, чи будуть серед кандидатів росіяни, Ю.БОЙКО відповів: «Я не впевнений, що там є росіяни, але в телефонній розмові вони зазначили, що найбільш вірогідний претендент серед усіх кандидатів – англієць».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц.р. на засіданні уряду прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ зажадав від профільного міністра кадрових рішень, зокрема – зміну керівництва «Укрнафти».

Після цього Ю.БОЙКО повідомив, що міноритарні акціонери «Укрнафти» згодні змінити менеджмент компанії на зборах 25 лютого 2011 р.

Нагадаємо, до порядку денного зборів акціонерів «Укрнафти», призначених на 25 лютого 2011 р., включено питання про відкликання й обрання голови правління компанії. Також акціонери мають намір розглянути питання про розподіл прибутку та порядок і терміни виплати дивідендів за підсумками діяльності в 2010 р. Крім того, буде розглянуто питання, пов`язані з дематеріалізацією акцій та перейменуванням «Укрнафти» в публічне акціонерне товариство.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 70% нафти й газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».