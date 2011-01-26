Суд порушив справу про банкрутство «Енергоатому»

Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство національного оператора АЕС НАЕК «Енергоатом» за позовом ВАТ «Укртатнафта».

Про це сказано в постанові суду від 14 січня по справі № 49/15, копією якого володіє УНІАН.

У документі не вказуються позовні вимоги «Укртатнафти», на підставі яких суд прийняв рішення про порушення справи про банкрутство.

Введено мораторій на розпорядження майном НАЕК, а також виконання компанією своїх фінансових зобов`язань. При цьому, згідно з документом, мораторій введено на весь час провадження справи про банкрутство.

Судове засідання у справі призначено судом на 9 лютого.

У прес-службі НАЕК «Енергоатом» поки що утримуються від коментарів з приводу початку процедури банкрутства компанії.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК« Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

НАЕК у січні-вересні 2010 року збільшила чистий прибуток у 5,96 рази, або на 920,955 млн. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., - до 1 млрд. 106,458 млн. грн.

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створено в 1994 році і є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.