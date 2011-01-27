Порушено кримінальну справу проти одного з керівників шахти «Межирічанська»

Прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу стосовно одного із керівників шахти ``Межирічанська`` державного підприємства ``Львіввугілля``.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою м. Червоноград порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України, за фактом порушення правил безпеки на одному із відокремлених підрозділів державного підприємства ``Львіввугілля``, що спричинило тяжкі наслідки, які проявились у виникненні масштабної пожежі на шахті, небезпеці вибуху і знищенні шахтних конструкцій, створенні загрози загибелі людей та заподіянні збитків на суму понад 1 млн. грн.

На даний час вказана особа затримана в порядку ст.115 КПК України. Слідство у кримінальній справі триває.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на шахті «Межирічанська» виникла ввечері 21 грудня 2010 року. У зв`язку з пожежею роботу шахти було припинено. На момент загоряння на аварійній ділянці перебували 77 гірників.

Згідно з попередніми висновками спеціальної урядової комісії, причиною загоряння на шахті «Межирічанська» стало порушення техніки безпеки гірничих робіт.