Кінах вважає, що потрібно захистити внутрішній ринок від імпорту нафтопродуктів

Президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій КІНАХ вважає, що внутрішній ринок нафтопродуктів України необхідно захистити від імпорту нафтопродуктів.

Таку позицію А.КІНІХА агентству УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

«Потрібно захистити внутрішній ринок, ввести захисні механізми щодо імпорту нафтопродуктів з країн з неринковою перевагою, крім того, створити сприятливі умови для інвесторів щодо залучення ресурсів для модернізації нафтопереробних заводів», - відзначив А.КІНАХ.

Насамперед, вважає президент УСПП, потрібно застосовувати методи прискореної амортизації, частину прибутку, яка йтиме на модернізацію НПЗ, не варто оподатковувати, необхідно створити сприятливі умови для технологічного імпорту і застосовувати податкові векселі у разі реалізації інноваційно-інвестиційних проектів з модернізації підприємств. Окрім цього, потрібно вжити заходів щодо зниження вартості довгострокових кредитних ресурсів.

«Це мають бути цільові програми, які б об`єднували заходи державного протекціонізму, комплекс податкових, митних, інвестиційних, грошово-кредитних стимулів для модернізації. Тільки за таких умов вітчизняні НПЗ зможуть конкурувати не лише на теренах СНД, а й вийти на рівень європейських підприємств», - переконаний А.КІНАХ.

Він відзначив, що на території України є можливості для щорічної переробки близько 40 млн. тонн нафти.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, за ініціативи Міністерства енергетики і вугільної промисловості розпочалося спеціальне розслідування щодо можливості введення імпортних мит на нафтопродукти. Міненерговугілля ініціює введення антидемпінгових мит на бензини незалежно від напряму імпорту на рівні 130 євро/тонна і дизпаливо - 80 євро/тонна.

З проханням про введення імпортних мит в Міненерговугілля звернулися керівники усіх працюючих НПЗ України.

19 січня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що зростання цін на паливо в Україні спричинено скороченням виробництва продуктів нафтопереробки в країні і збільшенням імпорту палива.