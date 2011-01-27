Ціна нафти продовжила зростання на фоні даних із США

Ціни на нафту у четвер, 27 січня, зростають на фоні даних про продаж нових будинків у США і планах Федеральної резервної системи США з викупу держоблігацій.

Вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 1,14 долара, або на 1,3%, до 87,33 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent додала 2,66 долара, або 2,8% - до 97,91 долара за барель, передає Bloomberg.

Згідно зі звітом Міністерства торгівлі США, об`єм продажів нових будинків у США в грудні 2010 року зріс на 17,5%, в порівнянні з переглянутим листопадовим показником, і склав 329 тисяч. Показник значно перевершив прогнози. Аналітики припускали, що він зросте за даний період на 3,5% і складе 300 тисяч.