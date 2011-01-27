Іноземні постачальники: імпорт нафтопродуктів з Литви і Білорусі не загрожує українським НПЗ

Найбільші постачальники високоякісних нафтопродуктів до України компанії Orlen Lietuva (Мажейкяйський НПЗ, Литва) і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (Білорусь) заявляють про відсутність передумов для введення мит на імпорт нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили керівники українських представництв цих компаній на спільній прес-конференції сьогодні в Києві.

Глава українського представництва компанії Orlen Lietuva Ігор МАЙСТРЕНКО заявив, що подібна ініціатива викликала здивування, як у самій компанії, так і в уряді Литовської Республіки. «Українські нафтопереробні заводи говорять про необхідність вирівнювання умов конкуренції з експортерами палива до України, але для нас це означає абсолютну дискримінацію», - заявив І.МАЙСТРЕНКО.

За його словами, поставки нафти з Росії на литовський завод в Мажейкяє припинено в 2007 році, сьогодні підприємство купує нафту з моря, а контракти з українськими контрагентами укладає з премією до європейського ринку за рахунок якості продукції.

«Наш: продукт реалізується на українських АЗС іноді на гривню дорожче стандартного А-95, чим ми можемо загрожувати місцевим виробникам?», - сказав І.МАЙСТРЕНКО.

Він також нагадав, що в рамках українсько-литовських протоколів, підписаних сторонами при вступі України до СОТ, розмір можливих мит у рази нижче тих, що пропонуються сьогодні українськими НПЗ.

«У грудні 2010 року нашу урядову делегацію в Києві запевнили в тому, що Україна дотримуватиметься своїх міжнародних зобов`язань, тому ми поки що не знаємо, як розцінювати недавні заяви представників Міненерговугілля про уніфікований розмір спецмит на нафтопродукти незалежно від напряму імпорту», - висловив стурбованість представник литовської компанії.

Він також повідомив, що питання мит на нафтопродукти порушуватиметься під час майбутнього візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Литви.

У свою чергу, глава дочірнього підприємства ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» в Україні - ТОВ «БНК-Україна» Микола ВАСИЛЕВИЧ спростував можливість цінового демпінгу з боку Білорусі.

Він розповів, що вже кілька років у республіці збудована унікальна система реалізації нафтопродуктів на експорт – відкриті електронні торги, в яких беруть участь компанії з країн СНД і Європи. «Ми навіть не знаємо, хто купує той чи інший лот, до України відправиться цей нафтопродукт чи в балтійські порти з подальшим експортом до США. У нас немає окремого цінника для України чи когось ще, принцип один – хто більше запропонував, той і виграв», - сказав М.ВАСИЛЕВИЧ.

Він також повідомив, що на 2011 рік ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» уклало річні контракти з великими українськими мережами АЗС на поставки високооктанового бензину, що відповідає стандарту Євро-5, з формулою ціни на основі європейських котирувань.

Представники компаній-експортерів палива до України також висловили солідарну думку про необхідність підтримки українською державою вітчизняного товаровиробника в умовах справедливої конкуренції всіх учасників міжнародного ринку і заявили про готовність надати всебічне сприяння уряду України в оцінці ситуації з поставками палива до України з імпорту.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів незалежно від напряму імпорту на рівні 130 євро/тонна і дизпальне 80 євро/тонна. Зокрема, до міністерства звернулися керівники 6 українських НПЗ з вимогою захистити вітчизняного виробника і почати антидемпінгове розслідування відносно імпорту нафтопродуктів до України.