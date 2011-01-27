«Кіровоградгаз» поки не відключатиме підприємства ТКЕ за борги

ВАТ «Кіровоградгаз» поки не відключатиме дочірнє підприємство «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» від газопостачання, незважаючи на заборгованість за спожите паливо у розмірі 22 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії повідомив керівник Кіровоградської обласної адміністрації Сергій ЛАРІН.

За його словами, таке рішення ухвалене у зв`язку з сильними морозами.

С.ЛАРІН підкреслив, що крайні заходи за вказівкою ДК «Газ України» буде вжито, коли потеплішає.

За інформацією Кіровоградської ОДА, на 25 січня 2011 р. підприємства комунальної теплоенергетики області з початку року спожили природного газу на 26 млн. грн., а сплатили лише 6,8 млн. грн.

В останні дні середня температура повітря вночі в Кіровограді знижується до 17 градусів морозу.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Газ України» заявила обласним газопостачальним компаніям про необхідність відключити 12 підприємств комунальної теплоенергетики за борги за спожите паливо. У списку підприємств є і «Кіровоградтепло».

Довідка УНІАН. ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» забезпечує теплом дві третини населення обласного центру.