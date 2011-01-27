Росія планує різке збільшення виробництва скрапленого природного газу

Росія планує різко збільшити виробництва скрапленого природного газу (СПГ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Російського газового товариства (РГТ), про це повідомив президент РГТ, віце-спікер Держдуми Росії Валерій Язєв на Європейській газовій конференції 2011 року у Відні.

«Сахалінський центр виробництва СПГ сьогодні дає майже 10 млн. тонн СПГ, що експортується до Японії, Південної Кореї і США. До 2030 року частка СПГ в експорті російського газу складе 15%», - зазначив він.

За словами В.Язєва, потужне виробництво СПГ до 50 млн. тонн на рік буде створено на півострові Ямал. В кінці минулого року уряд Росії затвердив "Комплексний план щодо розвитку виробництва зрідженого природного газу на півострові Ямал". Будуть введені податкові канікули на 12 років з податку на видобуток корисних копалин, а також нульові мита на газовий конденсат і зріджений природний газ, видобуті на Ямалі. Перший завод на Ямалі буде виробляти близько 15 млн. тонн СПГ. Надалі виробництво може бути доведено до 50 млн. тонн на рік, додав він.

В. ЯЗЄВ також повідомив, що Центр виробництва СПГ на Штокманівському родовищі зможе поставляти до 71 млрд. куб. м природного газу. На першому етапі буде проводитися майже 15 млн. тонн СПГ. На другому етапі виробництво СПГ подвоїться.

«Оскільки центри споживання російського газу віддалені від центрів його видобутку, першорядне значення надається розвитку газотранспортної інфраструктури», - зазначив В.ЯЗЄВ.

Загальна довжина магістральних газопроводів в Росії - близько 160 тис. км, а розподільних - близько 450 тис. км. До 2030 року буде побудовано більше 25 тис. кілометрів нових газотранспортних потужностей. Планується введення до 146 компресорних станцій. Товарні обсяги підземних газосховищ будуть збільшені на 37%, а продуктивність по відбору з них газу зросте на 73%, повідомив віце-спікер Держдуми Росії.