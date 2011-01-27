НКРЕ залишила без змін «зелені» тарифи на електроенергію на лютий

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) України зберегла на нинішньому рівні тарифи електроенергію, що вироблюватиметься у лютому 2011 року з альтернативних джерел електроенергію.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ.

Зокрема, тариф на електроенергію, яка виробляється вітроелектростанціями, становитиме 122,77 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ), малими гідроелектростанціями (до 10 МВт) – 84,18 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ), геліоелектростанціями – 505,09 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ). Тариф на електроенергію, яку виробляють з біомаси, становитиме 134,46 коп. за 1 кВт/год (без ПДВ).

Нагадаємо, «зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату їх розрахунку на наступний місяць.