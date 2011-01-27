Тимошенко вимагає від Президента припинити відключення теплопостачання в регіонах

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб він негайно дав вказівку припинити відключення теплопостачання в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, по це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам перед черговим допитом у Генеральній прокуратурі України.

«Я би хотіла пояснити людям, чому їм вимикають тепло. Вже третій місяць, як НАК «Нафтогаз» почала віддавати гроші тіньовій компанії «РосУкрЕнерго». «РосУкрЕнерго» планують віддати 3,7 млрд. доларів… А це якраз та сума, на яку підвищились тарифи для людей на газ і на тепло. Третій місяць вилучають кошти з обігу НАК «Нафтогаз», і саме тому сьогодні так жорстко підходять до кожної області», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що Президент України має відреагувати на відключення теплопостачання.

«Я хочу зараз вимагати від Президента України припинити відключення постачання тепла тим регіонам, які повністю розрахувалися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер “Батьківщини” запевнила, що її команда візьме під контроль питання відключення теплопостачання у регіонах і проводитиме відповідний моніторинг.

«Ми будемо публічно звертатися й до Президента України й до уряду не забирати у людей останні гроші на покриття великих корупційних оборудок», - сказала вона.

У разі продовження такої політики, додала вона, фракція “БЮТ-Батьківщина” викликатиме до парламенту генерального прокурора Віктора ПШОНКУ з вимогою прозвітувати, яким чином він бореться з корупцією, в даному випадку - з корупційними схемами компанії «РосУкрЕнерго».

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ДК «Газ України» доручила підприємствам із газопостачання та газифікації «Волиньгаз», «Донецькоблгаз», «Дніпрогаз», «Запоріжгаз», «Кримгаз», «Кіровоградгаз», «Луганськгаз», «Львівгаз» і «Харківміськгаз» попередити й відключити від газоспоживання 12 підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) через значну заборгованість перед компанією.

Крім того, тиждень тому «Київтрансгаз» через борги обмежив поставки газу на київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Температура енергоносія з кожним днем зменшується на кілька градусів, і в квартирах киян стає все холодніше.

Довідка УНІАН. Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 01.10.10), понад 3,73 млрд. грн. (станом на 24.01.11, без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків тепловиробників за спожитий газ становить 43%.