Введення мит на імпорт нафтопродуктів може вплинути на завантаження «Одеса-Броди»

Введення мит на імпорт світлих нафтопродуктів до України, що ініціюється Міністерством енергетики і вугільної промисловості України, може позначитися на обсягах прокачування нафти нафтопроводом «Одеса–Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова дочірнього підприємства ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» в Україні - ТОВ «БНК-Україна» Микола ВАСИЛЕВИЧ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вже порушувалося питання про те, що нафтопродукти з сировини, що транспортується через Україну у напрямі Мозирського НПЗ трубопровідним транспортом, реалізуються на українському ринку. Безумовно, час покаже, але я думаю, що вплив (на завантаження «Одеса-Броди» – УНІАН) може бути», – сказав він.

М.ВАСИЛЕВИЧ також нагадав, що в листопаді 2010 року відбулося пробне прокачування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» в аверсному режимі у напрямі Мозирського НПЗ (Гомельська обл., Білорусь).

«Все вже підготовлено до того, щоб почалися поставки нафти на регулярній основі, вони почнуться незабаром», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» підписали договір на гарантований транзит 4 млн. тонн нафти щорічно нафтотранспортною системою України з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» до Мозирського НПЗ.

Нагадаємо, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів незалежно від напряму імпорту на рівні 130 євро/тонна і дизпальне - 80 євро/тонна. Зокрема, до міністерства звернулися керівники 6 українських НПЗ з вимогою захистити вітчизняного виробника і почати антидемпінгове розслідування відносно імпорту нафтопродуктів до України.