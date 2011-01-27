"Нафтогаз" не відключатиме тепловиків Запоріжжя за умови оплати 60 млн. грн.

НАК "Нафтогаз України", яка раніше заявляла про необхідність відключення тепловиків Запоріжжя від газопостачання за борги, готова продовжувати поставки газу місту в необхідному об`ємі за умови оплати 4 млн. грн. щодня до кінця січня і 60 млн. грн. у цілому в лютому.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мерії Запоріжжя з посиланням на секретаря Запорізької міськради Володимира КАЛЬЦЕВА, який брав участь у переговорах представників міської влади і НАК "Нафтогаз України".

За словами В.КАЛЬЦЕВА, результатом зустрічі стала домовленість, що до кінця січня концерн "Міські теплові мережі" має щодня сплачувати 4 млн. грн., а в лютому сума оплати має становити 60 млн. грн. «Це гарантія того, що Запоріжжя не постане перед фактом відключення», – повідомили у прес-службі.

У Запорізькій мерії також відзначили, що проблема у концерну "Міські теплові мережі" з НАК "Нафтогаз України" виникла через касові розриви в розрахунках, які існують між НАК і концерном.

"Нафтогаз" купує газ за передоплатою, а ми поставляємо газ населенню і одержуємо платежі за надані послуги тільки у наступному місяці і не в повному об`ємі. Звідси і виникає касовий розрив", – пояснили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня п.р. представники міської влади Запоріжжя попередили, що місто може залишитися без централізованого теплопостачання і гарячої води через борги комунального підприємства "Концерн "Міські теплові мережі" за спожитий газ.

У концерні інформацію про можливе відключення УНІАН підтвердили, повідомивши, що борг підприємства за газ, спожитий за опалювальний сезон 2010-2011 рр., становить 172 млн. грн. Тоді ж було заявлено, що керівництво концерну і представники Запорізької міської влади виїхали до Києва для переговорів з представниками НАК "Нафтогаз України".