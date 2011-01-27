Введення мит на імпорт нафтопродуктів призведе до збільшення енергозалежності – експерт

Введення мит на імпорт світлих нафтопродуктів до України може призвести до збільшення енергетичної залежності країни.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогоднішній день нафтопродукти поставляються до України з близько десяти країн, також потребу ринку в паливі забезпечують три великих українських НПЗ. У разі введення мит, диверсифікація може бути порушена, і Україна стане набагато більш залежна від постачальників нафти - Росії й Азербайджану», – сказав він.

С.КУЮН відзначив, що негативні наслідки залежності від поставок російської нафти вже відчули на собі ті ж Литва і Білорусь. Так поставки російської сировини трубопровідним транспортом на литовський НПЗ у Мажейкяє були припинені в 2007 році, внаслідок чого завод був вимушений перейти на закупівлю більш дорогої нафти з моря. Також експерт нагадав, що на початку року Росія обмежувала постачання сировини до Білорусі у зв`язку з відсутністю домовленостей за ціною.

«Сьогодні в уряді України обговорюється будівництво терміналу для перевалки зрідженого газу, щоб зменшити залежність від російського палива. А в плані поставок нафти держава рухається у зворотний бік – від диверсифікації до російської монополії», – зазначив С.КУЮН.

Водночас, експерт наголосив, що навіть у разі збільшення завантаження Кременчуцького НПЗ (ПАТ «Укртатнафта») на 50%, про що було заявлено раніше, українські виробники не зможуть повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку в паливі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів, незалежно від напряму імпорту, на рівні 130 євро/тонна і дизпальне - 80 євро/тонна. Зокрема, до міністерства звернулися керівники 6 українських НПЗ з вимогою захистити вітчизняного виробника і почати антидемпінгове розслідування відносно імпорту нафтопродуктів до України.