Янукович очікує від компанії Shell видобування сланцевого газу на території України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ очікує від компанії Shell (Нідерланди) початку розвідки та подальшого видобування сланцевого газу на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з головним виконавчим директором компанії Shell Петером ВОЗЕРОМ, яка відбулася сьогодні у Давосі в рамках участі Президента України у Всесвітньому економічному форумі.

«Я позитивно оцінюю ваше рішення розпочати видобуток сланцевого газу в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив, що проблемні питання, які мала компанія Shell в Україні, вже вирішені, зокрема, у судовому порядку.

«Зараз я від вас чекаю ефективних дій з початку розвідки родовищ газу, які є на кордоні Харківської і Донецької областей, і початку його видобування», - заявив Президент України під час зустрічі з керівником компанії Shell.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО Україна розраховує до кінця року створити спільне підприємство (СП) з компаніями Shell (Нідерланди) і ExxonMobil (США) з видобування вугільного метану і сланцевого газу на території України.

При цьому він додав, що “ми близькі до того, щоб підписати спільне підприємство з ними, і я упевнений, що ми формалізуємо наші відносини ще до кінця цього року... Перспективи там у нас, я б сказав, дуже добрі, оскільки почнемо навіть з вугільного метану, не так сланцевий газ, як вугільний метан”.

За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, що видобувається із сланцю, поширеної осадкової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, здебільшого за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу у Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевый газ може невдовзі прийти до Європи, змінивши баланс сил в її відносинах з Росією.

Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення й розробки українських родовищ сланцевого газу.

Зокрема, в листопаді 2010 року Мінприроди і НАК «Надра України» презентували на виставці і конференції World Shale Gas-2010, яка пройшла в США, родовища сланцевого газу в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів до їх вивчення і розробки.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.