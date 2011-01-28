Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 1,1% - експерти

З 21 по 28 січня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,0 – 1,1% (в середньому на 1,1%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 21 по 28 січня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-80 – збільшилися на 1,1% - з 7,57 грн./літр до 7,65 грн./літр

Бензин А-92 – збільшилися на 1,1% - з 8,04 грн./літр до 8,13 грн./літр

Бензин А-95 – збільшилися на 1,1% - з 8,44 грн./літр до 8,53 грн./літр

Дизельне пальне – збільшилися на 1,0% - з 7,97 грн./літр до 8,05 грн./літр

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.