Україна та Азербайджан підписали документи щодо співпраці в енергетичній сфері

У Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО та його азербайджанський колега підписали, зокрема, Меморандум між Кабінетом міністрів України та урядом Азербайджану про співробітництво в організації постачання зрідженого природного газу на територію України, а також Угоду між КМУ та урядом Азербайджану про заходи з розвитку співробітництва у сфері транспортування нафти територією України.

Церемонія підписання відбулася в рамках зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Азербайджанської Республіки Ільхама АЛІЄВА сьогодні у Давосі під час участі глав держав у Давоському економічному форумі.

Як відзначив В.ЯНУКОВИЧ, започаткований двома президентами політичний діалог на високому рівні засвідчує високий рівень стратегічних відносин між Україною і Азербайджаном.

«І сьогодні у черговий раз наші міністри підготували угоди, які наповнюють змістом наш стратегічний діалог», - заявив Президент України.

Він також підтвердив свій намір здійснити цього року офіційний візит до Азербайджану на запрошення І.АЛІЄВА.

У свою чергу азербайджанський лідер підкреслив, що буде радий приймати главу Української держави у своїй країні.

Як прокоментував у свою чергу політичний та економічний зміст підписаних сьогодні документів глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, йдеться про дві стратегічні угоди, зокрема щодо транспортування азербайджанської нафти нафтопроводом «Одеса – Броди» та постачання зрідженого газу з Азербайджану до України.

«Це зміцнює енергетичну незалежність України, дозволяючи частково зменшити наявні в цій сфері проблеми, і це, безумовно є практичним кроком у зовнішньополітичному векторі, який підсилює роботу з країнами Кавказу і Центральної Азії», - зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він уточнив, що йдеться про транспортування 4 млн. тонн. азербайджанської нафти на рік – це поки що мінімальний обсяг. А щодо зрідженого природного газу питання стосовно обсягів його постачання буде визначено у процесі реалізації національного інвестиційного проекту з будівництва в Україні першого заводу щодо переробки такого газу.