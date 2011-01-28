Янукович підписав закон щодо порядку погашення заборгованості у ПЕК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” щодо порядку погашення заборгованості.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 13 січня.

Законом уточнюється розрахункову дату, строк дії процедури погашення заборгованості і термін проведення реструктуризації кредиторської та/або дебіторської заборгованості для підприємств паливно-енергетичного комплексу та забезпечення конституційного права людини на судовий захист.

З метою активізації процесів погашення заборгованості у галузі дію спеціальної процедури погашення подовжено до 1 січня 2013 року, а проведення реструктуризації кредиторської та/або дебіторської заборгованості дозволено на термін до 20 років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію заборгованості.

Крім того, на виконання норм Конституції із забезпечення конституційного права людини на судовий захист закон передбачає зняття мораторію на звернення стягнень на кошти підприємств паливно-енергетичного комплексу для погашення їхньої заборгованості з виплати зобов’язань за трудовими правовідносинами, зокрема, з виплати вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами.