Підприємства Зони відчуження можуть відключити від газо- і електропостачання Зони за борги - Атомпрофспілка

Профспілка працівників атомної промисловості (Атомпрофспілка) заявляє про загрозу відключення від газо- і електропостачання підприємств Зони відчуження за борги у розмірі 3,5 млн. грн.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив представник ЦК Атомпрофспілки Микола ТЕТЕРІН.

За його словами, на сьогоднішній день борг підприємств зони перед «Київоблгазом» становить 3 млн. грн., перед «Київобленерго» - 0,5 млн. грн.

М.ТЕТЕРІН зазначив, що ця заборгованість виникла в грудні 2010 року через недофінансування чорнобильських програм із Державного бюджету в розмірі 4,1 млн. грн.

М.ТЕТЕРІН повідомив, що протягом минулого й поточного тижня енергопостачальні підприємства вже звернулися до Адміністрації Зони відчуження з попередженнями про намір припинити подачу газу на котельну Чорнобиля, а також електроенергії на об`єкти зони, в тому числі й промислові.

Представник ЦК Атомпрофспілки зазначив, що припинення подачі газу на котельну призведе до необхідності припинення робіт на об`єктах зони до весни 2011 р.

«Наші працівники працюють за вахтовим методом і на час роботи живуть у Чорнобилі. Відключення газу через тиждень після того, як закінчиться резервне паливо на котельній, залишить місто без гарячої води. З систем опалення доведеться злити воду, а працівників підприємства доведеться евакуювати. Наслідки будуть катастрофічними: ми просто не зможемо почати працювати раніше весни», - сказав М.ТЕТЕРІН.

При цьому він зазначив, що погашення заборгованості, що виникла в грудні 2010 р., неможливо вирішити в рамках бюджетного фінансування у зв`язку із закриттям бюджетного року-2010. Тому це питання вимагає врегулювання на рівні спеціальної постанови уряду.

«Від імені працівників підприємств Зони відчуження я звертаюся до прем`єр-міністра з наполегливим проханням вирішити цю проблему в терміновому порядку, інакше роботи в Зоні відчуження буде припинено. А ми зараз, окрім виконання регламентних завдань, задіяні в реалізації міжнародних проектів. Соромно буде перед Великою вісімкою», - сказав М.ТЕТЕРІН.

При цьому він зазначив, що в самому МНС, яке сьогодні здійснює управління підприємствами зони, ситуацію з можливим відключенням підприємств зони за борги «спрощують».

«Воно (міністерство) ситуацію, як би сказати, спрощує. На рівні міністрів (МНС і Міненерговугілля - УНІАН) є поки усна домовленість, що Чорнобильську зону відключати поки не будуть. Але борги залишаються, і борг ми цей виплатити не зможемо найближчим часом», - зазначив представник профспілки.