«Укренерго» в 2010 р. збільшило дохід на 13,5%

Оплата послуг з передачі електроенергії Національної енергетичної компанії «Укренерго» у 2010 році збільшилася на 13,5% або на 288,964 млн. грн., в порівнянні з 2009 роком, - до 2 млрд. 431,517 млн. грн. (Без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за вказаний період виросли на 8,3% або на 9,871 млрд. кВт / год, - до 128,267 млрд. кВт / ч.

Відсоток оплати послуг оператора в минулому році зріс на 0,58 процентного пункту - до 95,51% проти 94,93% у 2009 році.

За інформацією «Укренерго», у 2010 році обсяг недофінансування товарної продукції склав 114,3 млн. грн. (без урахування ПДВ), порівняно з 114,498 млн. грн. в 2009 році.

За звітний період компанія скоротила обсяг капітальних інвестицій на 8,2%, або на 89,74 млн. грн., - до 996,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об`єднаної енергосистеми України та експлуатацією магістральних ліній електропередач Україні.

У 2009 році «Укренерго» збільшило дохід від надання послуг з передачі електроенергії на 6%, або 120,73 млн. грн., В порівнянні з 2008 роком - до 2 млрд. 142,553 млн. грн. (Без ПДВ).